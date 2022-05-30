رسالة مؤثرة من خالد عليش إلى إبنته : ” ربنا عالم أنا قد إيه محتاج حضنك “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 02:47 مساءً - وجه الإعلامي ” خالد عليش ” رسالة إلى إبنته ” ميما ” من زوجته السابقة الممثلة ” ميما الشيمي ” عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

حيث نشر خالد عليش صورة تجمعه بإبنته ميما وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن اشتياقه لها ورغبته في احتضانها داعيا أن يصلح الله الأمور ويتمكن من رؤيتها مجددا .

فكتب خالد عليش في تعليقه على الصورة : ” ربنا عالم أنا قد إيه محتاج حضنك في أوقات كتير .. ربنا يهدي الأمور ويجمعنا على خير ” .

وكان الإعلامي خالد عليش قد انفصل عن الممثلة ميما الشيمي منذ سنتين بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات تقريبا .. وكشفت الأخيرة عن خلافاتها بعد الانفصال مع عليش بسبب أمور النفقة .