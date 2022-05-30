عاصي الحلاني يشوّق الجمهور بفيديو من كواليس جديده.. “ضحكة حبيبي” بعد يومين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني عن لقطات حصرية من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة لصيف 2022 “ضحكة حبيبي” المقرر طرحها بعد يومين عبر المواقع الموسيقية وقناة شركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

ورفع عاصي الحلاني منسوب التشويق لمحبيه بمشاهدة حصرية من الكليب الذي تم تصويره على شاطئ البحر، إذ على ما يبدو سيحمل أجواءًا صيفية بامتياز.

ونال الفيديو الذي نشره “الحلاني” تفاعلًا واسعًا من المتابعين، إذ ترك له محبوه الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية والكليب.

أغنية “ضحكة حبيبي” من كلمات عبير أبو اسماعيل، وألحان سليم سلامة، امّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد وانتى عاصي مؤخرًا من تصويره في لبنان.