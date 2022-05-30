شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للقومي للمسرح تناقش تفاصيل الدورة الـ 15 في أول اجتماعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 15، أمس الأحد، في أولى اجتماعاتها بمقر المسرح القومي بالعتبة، وذلك لمناقشة تفاصيل الدورة المقبلة، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 24 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

ترأس الاجتماع الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، وبحضور كل من : الفنان القدير إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مدير المهرجان)، والفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والفنان القدير أشرف عبد الغفور، والناقدة عبلة الروتيني، والناقد المسرحي جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكرى، والفنانة هايدي عبد الخالق.

ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة الخامسة عشرة، كما تحددت خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه، وتم مناقشة عدة موضوعات خلال الاجتماع منها: الاستقرار على عنوان الدورة الجديدة " المخرج المسرحي المصري"، كما تم طرح مبدئي لأسماء مقترحة للمكرمين في الدورة المقبلة، سيتم التصويت عليها، بالإضافة لملفات أخرى تخص أعضاء لجان التحكيم ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الجديدة.



يوسف اسماعيل رئيس المهرجان



الاجتماع الاول لاعضاء اللجنة العليا



ياسر صادق



حمدي حسين



جرجس شكري



اسماعيل مختار



اشرف عبد الغفور



جانب من الاجتماع



هايدي عبد الخالق



اشرف عبد الغفور



هيثم الحاج علي



الاجتماع الاول للجنة العليا



عبلة الرويني