شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تحتفل بعيد ميلاد هشام عاشور بأجواء التسعينيات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نيللى كريم، بعيد ميلاد زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، برفقة عدد من أصدقائهم المقربين، وسيطرت على الاحتفال أجواء التسعينيات، حيث كشفت نيللى عن صور وفيديوهات من الاحتفال من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ودمجت نيللى كريم، الصور والمقاطع المصورة من حفل عيد الميلاد مع أنغام أشهر أغانى التسعينيات، ومنها، مراسيل مراسيل، وكتاب حياتي، ويا حلو الملامح، وكله على كله، ومن حق الكبير يدلع، فيما ظهر هشام عاشور، وهو يرقص مع أصدقائه خلال الحفل على أنغام الأغانى التسعينية.

وعلى جانب آخر استطاعت النجمة نيللى كريم، أن تثير جدلآ واسعًا بمسلسلها "فاتن أمل حربى"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً بسبب تناوله لقضية هامة للغاية فى المجتمع المصرى، وهى قضية قانون الأحوال الشخصية.



نيللى كريم تحتفل بعيد ميلاد هشام عاشور



أصدقاء هشام عاشور في عيد ميلاده

وفى حوار نيللى كريم مع الخليج 365، أجابت على سؤال: هل تتوقعين بعد نهاية الأحداث أن تحصل كل «فاتن أمل حربى» على حقها؟، وردت نيللى كريم على السؤال قائلة: أشعر أن الجميع سيساند فكرة المسلسل، وللحقيقة نحن فى عام 2022، يجب أن ننظر للأمور من زاوية أخرى، ونواجه ما نخشاه فى كل الأمور التى قد تعيق تطور المجتمع، والحقيقة إذا لم يساند الناس لتغيير القانون، سأجد أن هناك مشكلة كبيرة ويجب إعادة النظر فيها، وللعلم هذا مكسب كبير، فأن نضع أيدينا على المشكلة بشكل صحيح، ونعمل على حلها من أجل مستقبل عائلى أفضل وأولاد أسوياء يعيشون من أجل إعلاء اسم بلدهم مصر.

يذكر أن مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللي كريم وهشام عاشور في عيد ميلاده



هشام عاشور في عيد ميلاد تسعيناتي