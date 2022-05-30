شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب ضيف خاص في حفل المغنى العالمى جيف بيك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل العالمى جوني ديب كـ ضيفًا خاصًا بشكل مفاجئى في حفلة عازف الجيتار والمغنى العالمى جيف بيك في شيفيلد أمس 29 مايو، حيث قام الثنائى بأداء أغانٍ لمجموعة من المغنيين العالميين منهم جون لينون ومارفن جاي وجيمي هندريكس.

خلال أداء الأغنيات الثلاث، ظل ديب هادئًا على خشبة المسرح، وبدلاً من ذلك كان يعزف الجيتار مع بيك إلى ثلاثة كلاسيكيات من لينون وجاي وهيندريكس، وذلك مع انتظار ديب الحكم في محاكمة التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد التي من المقرر الإعلان عن نتيجتها خلال الأيام المقبلة.

وكان قد خاض النجم العالمى جونى ديب، شهور طويلة داخل قاعات المحاكم، بعد أزمته مع زوجته السابقة أمبر هيرد، حيث استمرت الجلسات لفترة طويلة، حتى أسدل الستار عليها أمس، حيث عقدت الجلسة الختامية في المحكمة، ومازال الأطراف المعنية في انتظار الحكم، ورغم كل هذه التفاصيل، إلا أن اسم جونى ديب بدأ يرتفع أسهمه مرة أخرى، حيث ترددت أنباء في عدد من المواقع العالمية، عن ظهوره في فيلم Beetlejuice 2 المقرر إطلاقه فى عام 2025 بحسب ما ذكرت صحيفة toronto sun.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين ميتين قام بهما أليك بالدوين، وجينا ديفيس اللذان تم إحياؤهما كأشباح بلا روح، وقد أصبحا عازمين على مطاردة عائلة مزعجة من منزل أحلامهم، وقال المعجبون إنهم سيشعرون بسعادة غامرة لرؤية ديب فى حالة قيامه بالدور فعلا خاصة بعد أيامه الشاقة في المحكمة وهو يقاتل لإثبات أنه ليس مسيئا لزوجته السابقة.