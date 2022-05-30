“روحي أنا”.. مسرحية جديدة لدنيا سمير غانم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 42 دقيقة

قالت الفنانة دنيا سمير غانم إنها تستعد لتقديم عمل مسرحي جديد يحمل عنوان “روحي أنا”.

ويعد العمل المسرحي الجديد هو أول عمل لدنيا سمير غانم بعد حالة الحزن التي مرت بها عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

ويشارك دنيا سمير غانم في مسرحية “روحي أنا” عدد من النجوم منهم علي ربيع، شيماء سيف، بيومي فؤاد، محمود حافظ وآخرين والمسرحية من تأليف كريم سامي.

وفي سياق آخر، كانت احتفلت دنيا سمير غانم بوصول عدد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام” إلى 14 مليون متابع مؤخراً.

ونشرت صورة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية بموقع “أنستقرام”، وعلّقت عليها قائلة: “شكراً على دعمكم الدائم ليّا”.

فيلم “تسليم أهالي”

وتنتظر الفنانة دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “تسليم أهالي”، والذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، بعدما تم تأجيله لأكثر من مرة لأسباب مختلفة.

فيلم “تسليم أهالي” يأتي من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد ولوسي، العمل من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.