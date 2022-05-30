أسباب توقف البحث عن طائرة الركاب المفقودة في نيبال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد مسؤولون نيباليون، اليوم، أن الجهود المبذولة لتحديد موقع الطائرة التي فُقدت في جبال الهيمالايا النيبالية في وقت سابق من اليوم وعلى متنها 19 راكباً وثلاثة من أفراد الطاقم، توقفت بصورة مؤقتة.

وأوضح المسؤولون أن التوقف جاء بسبب الظروف الجوية السيئة وضعف الرؤية.

وكتب المتحدث باسم الجيش النيبالي، نارايان سلوال، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه بعد ثماني ساعات من اختفاء الطائرة في واحدة من أعلى سلاسل الجبال في العالم، سيتم استئناف البحث في ساعة مبكرة من صباح الغد، سواء من الجو أو على الأرض».

وكان مسؤولون في نيبال قد صرحوا، في وقت سابق من اليوم، بأن ضعف الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية يمكن أن يؤخر جهود تحديد موقع طائرة ركاب لا تزال مفقودة في جبال الهيمالايا النيبالية لأكثر من 6 ساعات.

وكانت طائرة شركة تارا للخطوط الجوية متجهة في رحلة إلى مطار يقع في منطقة جبلية في جومسوم قادمة من بوخارا، وهي مقصد سياحي شهير على بعد نحو 200 كيلومتر غرب كاتماندو، عندما فقدت الاتصال بمركز الحركة الجوية في نحو الساعة التاسعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحاً اليوم، حسبما ذكر المتحدث باسم شرطة نيبال بيشنو كومار .