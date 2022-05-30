هشام ربيع يتحدث لأول مرة عن سبب غضب ” بوسي ” في حفل زفافهما وحقيقة فيديو ” عليا الطلاق أبوظ الجوازة “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 12:54 مساءً - كشف مصفف الشعر ” هشام ربيع ” زوج الفنانة ” بوسي ” في تصريحات تلفزيونية له لبرنامج (الوسط الفني) عن حقيقة غضب وانفعال زوجته في حفل زفافهما كما ظهرت في أحد مقاطع الفيديو المتداولة وهي تهدد بالطلاق وإلغاء الزواج .

فأكد هشام ربيع في حديثه عن هذا الأمر وذلك للمرة الأولى على أن زوجته بوسي لم تكن غاضبة أو منفعلة كما اتضح في مقطع الفيديو وأنها كانت تمازح أحد المدعوين لما تتمتع به من خفة ظل وحبها للمزاح وأن هذه طبيعتها .

وتابع أن بوسي كانت أيضا قد شعرت بالإرهاق والتعب لارتدائها حذاء بكعب عال لفترة طويلة إلى جانب وقوفها ورقصها المستمر مع أصدقائها والمدعوين وهو ما أثر عليها .

وتحدث مصفف الشعر هشام ربيع عن تفاصيل علاقته وارتباطه بالفنانة بوسي فأشار إلى أنهما صديقان مقربان منذ عدة سنوات كما يعرفان بعضهما البعض منذ الصغر لكونهما من سكان محافظة الشرقية .

وأضاف أن علاقته ببوسي توطدت وأصبحت أكثر قوة بعد انفصاله عن زوجته وأم أولاده حيث تحولت مشاعر الصداقة إلى مشاعر حب والتي تكللت بعد ذلك بالزواج .

يذكر أن بوسي وهشام ربيع كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما وزفافهما منذ أيام في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة في حفل شهد حضور عدد من نجوم الفن .