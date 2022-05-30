شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة استثنائية لعرض مسرحية "الحفيد" اليوم بسبب مباراة الأهلي والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المسرح القومى على الصفحة الرسمية للمسرح عن إجازة استثنائية لعرض "الحفيد" اليوم الاثنين، لإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة مباراة الأهلى والوداد المغربى في نهائي دورى أبطال افريقيا المقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم، حيث كتبت الصفحة الرسمية: "ننوه لجمهورنا الكريم بأن اليوم الاثنين اجازة استثنائية لمسرحية الحفيد، ونعود مجددا اليكم يوم الثلاثاء 31 مايو علي المسرح القومي".



اجازة استثنائية لعرض مسرحية الحفيد

يذكر أن عرض "الحفيد" افتتحه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، يوم الخميس الماضى على خشبة المسرح القومى بالعتبة فى تمام التاسعة مساء، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث تعرض المسرحية يومياً الساعة التاسعة مساء ماعدا الأربعاء اجازة المسرح، وتتراوح أسعار التذاكر بين 55 - 75 - 105 جنيه

عرض "الحفيد" من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، ويناقش العرض قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

مسرحية "الحفيد" بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.