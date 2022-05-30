شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تحتفل بعيد ميلاد والدتها: أحبك وأقدرك أكثر من أى وقت مضى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هند صبرى، بمناسبة عيد ميلاد والدتها، حيث نشرت فيديو يجمع لقطات لها برفقة والدتها، وعلقت على الفيديو الذى نشرته من عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "عيد ميلاد سعيد للمصدر الذى أنتمى إليه.. أحبك وأقدرك أكثر من أى وقت مضى.. وأنا ممتنة لأن معجبينى هم اللذين صنعوا هذا الفيديو.. ويشعرون بهذا الحب.. بحبك يا ماما".



هند صبري تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وظهرت هند صبرى، فى الفيديو برفقة والدتها بأكثر من مناسبة، حيث كانتا تقضيان الوقت سويًا فى المنزل، وفى بعض اللقطات ظهرت الفنانة مع والدتها أثناء التسوق، كما ظهرت هند فى إحدى المناسبات برفقة والدتها والمطربة لطيفة، ولم يخلوا الفيديو من لقطات عائلة فى منزل هند، برفقة والدتها وأصدقائها المقربين، إضافة إلى مشهد آخر كانت هند في المطبخ وتصورها ابنتها بالهاتف.

يأتى هذا فيما تستكمل النجمة هند صبرى تصوير مشاهدها فى فيلم "فضل ونعمة" للنجم ماجد الكدوانى حيث تجسد دور زوجة بطل العمل ولديها ابنة منه، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى لايت، ويكثف المخرج رامى إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه فى الانتهاء منه وعرضه ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

ويظهر الكدوانى فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



هند صبري ووالدتها ولطيفة

كما أوشكت هند صبرى على الانتهاء من تصوير فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

وحرصت هند صبري، على الاحتفال بالذكرى الـ66 للاستقلال، إحدى المحطات المهمة فى تاريخ بناء تونس الحديثة لما جسدته من انتصار للشعب التونسى فى معركة نضال دامت عقود عديدة ضد الاستعمار الفرنسي، حيث نشرت صورة لها من بلادها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "كل عام وأنتِ خضراء يا تونس، كل عام وأنت حرّ مستقلّ يا تراب وطنى".