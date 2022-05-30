شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل حسن حسنى.. قدم أكثر من 500 عمل فنى وكان شاهدا على صعود جيل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى رحيل الفنان حسن حسني الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في الـ30 من مايو قبل عامين خلف فيهما حزنا كبير على رحيله بعد مسيرة طويلة كان شاهدًا فيها علي صعود جيل كامل من الشباب صاروا نجومًا حاليًا، حيث كان همزة الوصل بينهم وبين الجمهور بشهادة هؤلاء الفنانين نفسهم فيما بعد ممن اثنوا على دوره في صعودهم.

وشارك الفنان القدير حسن حسنى خلال أكثر من 500 عمل فنى، جعلوه من بين اكثر الفنانين عملاً، ورغم أعماله العديدة إلا أنه كان دائم الاختلاف فيتمكن بموهبته الكبيرة من تقديم مختلف الأشكال الدرامية بحرفية شديدة.



حسن حسنى

وبدأ حسن حسنى مشوراه الفنى من المسرح، حيث كان عضوا فى فرقة المسرح العسكرى بداية الستينيات، وبعد حل المسرح تنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوي وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات، وتعرف الجمهور عليه فى التليفزيون خلال مسلسل "أبنائى الأعزاء.. شكراً" مع عبد المنعم مدبولى وإنتاج عام 1979.

وكانت بداية حسن حسني سينمائيًا من خلال دور صغير للغاية في فيلم الكرنك الذي قدمه نور الشريف وسعاد حسني وإخراج علي بدرخان عام 1975، ثم لفت الأنظار ر كممثل قادر على أداء أدوار الشر في فيلم "سواق الأتوبيس" إخراج عاطف الطيب، الذى استعان به بعد ذلك فى عدد من أفلامه منها "البرىء"، و"البدروم"، و"الهروب"،

انطلق حسن حسنى إلى إلى النجومية في التسعينيات وانتشر بشكل مكثف فى الأعمال الفنية وأصبح عاملاً مشتركاً في الأفلام والمسلسلات وكذلك المسرح، حيث شارك في أفلام أبرزها "دماء على الأسفلت"، "بخيت وعديلة"، "ناصر 56"، و"الزمن والكلاب"، و"عفريت النهار"، "امرأة وخمس رجال"، و"البطل"، "همام في أمستر دام"، و"عبود على الحدود" وغيرها.

وفى الدراما التليفزيونية شارك في العديد من المسلسلات البارزة مثل "رد قلبى"، و"اللص الذى أحبه"، و"أهالينا"، و"بحار الغربة"، "جمهورية زفتى"، و"بوابة الحلوانى"، و"حلم الجنوبى"، و"أرابيسك"، و"دموع صاحبة الجلالة"، و"المال والبنون" و"النوة"، وفى المسرح قدم "سيارة الهانم"، و"أنا وهى والكمبيوتر"، و"جوز ولوز"، "حزمنى يا"، و"قشطة وعسل" و"عفروتو".

مع بداية الألفية اتجه للأدوار الكوميدية مع الوجوه الشابة حتى أنه بات تميمة الحظ للنجوم الشباب، مثلما حصل عام 2002 مع محمد سعد فى فيلمه اللمبى الذى حقق وقتها إيرادات تعد الأعلى حينذاك في تاريخ السينما المصرية، ويُعد محمد سعد أكثر الممثلون الشباب الذي شاركهم حسن حسني أعمالهم التي بلغ عددها 12 يليه هانى رمزى برصيد 9 أعمال، ويأتي أحمد حلمى فى المرتبة الثالثة من حيث عدد الأعمال مع حسنى بعدد 7 أعمال، واشترك مع كريم عبد العزيز فى 4 أفلام وكان علاء ولي الدين أوائل الوجوه الشابة التي ساعد حسني في تقديمها فقدّم معه 4 أفلام.