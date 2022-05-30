معجبة تكشف سرّ سوار جوني ديب الذي ارتداه في المحكمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال قضية النجم العالمي جوني ديب تشغل العالم والصحافة العالمية، ويحرص الجمهور على استقباله أمام المحكمة وتشجيعه بكلمات تحفيزية وهتافات وهدايا.

وأثار النجم العالمي ضجة كبيرة بعد ظهوره في الجلسة الختامية وهو يضع سواراً بسيطاً صُنع يدوياً وحصل عليه من معجبة ويحمل عبارة “العدالة من أجل جوني ديب”.

وفوجئت المعجبة التي أعطت ديب السوار بأنه احتفظ به وارتداه في يده، ونشرت صورة له بدا فيها مرتدياً السوار، بالإضافة إلى صورة ضمت مجموعة من الأساور التي صنعتها تأييداً لجوني في قضيته ضدّ طليقته آمبر هيرد، ومن بينها مجموعة تحمل العبارة “لا تخَف من الحقيقة”.

وأوضحت المعجبة سبب نشرها للصورة بتعليق كتبت فيه: “أنا سعيدة جداً لأن جوني ديب يرتدي سوار “العدالة من أجل جوني ديب” الذي أعطيته إياه. وأنا أيضاً أعطيته سواراً كُتب عليه “لا تخَف من الحقيقة””. وأضافت: “صنعت لي سيدة 60 نسخة من الإسورة لكي أوزّعها على الجمهور في المحاكمة، وقد نفدت كلها. إذا أردتَ واحدة، تواصل معي عبر الرسائل”.

ومن المقرر أن تنعقد هيئة المحلفين الخاصة بمحاكمة التشهير للمداولة يومَ غدٍ الثلاثاء، وهي مؤلفة من 7 أعضاء للنقاش واتخاذ القرار.