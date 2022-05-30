سلاف فواخرجي تتحدث عن خلافها مع كاريس بشار.. “خربتلي عرسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي لأوّل مرّة عن سبب خلافها الحقيقي مع مواطنتها النجمة كاريس بشار، مؤكدة ان احتفال الأخيرة بعيد ميلادها خلال حفل زفاف سلاف هو السبب..

وقالت سلاف فواخرجي خلال لقاء مع برنامج “كتاب الشهرة” على قناة “الجديد اللبنانية”: “سألوني عن الموضوع في لقاء سابق ورفضت الإجابة لأن الوضوع مرّ عليه وقت طويل، وفضلت الصمت وقلت أنه خلاف إنساني وأنه ليس من مصلحتها أن أتكلم عنه”.

وعن سبب الخلاف أضافت سلاف: “القصة قديمة جداً وتعود إلى حفل زفافي حيث أننا لم نكن نعرف بعضنا البعض أنا وكاريس، وكان لنا أنا وزوجي صديق عزيز ويعنينا بشكل إنساني إلى حد بعيد، وهو متضرر مع عائلته بشكل أو بآخر من الزميلة كاريس وبالتالي لا يرفض حضور حفل الزفاف هو وعائلته إذا كانت هي موجودة، فلم تكن مدعوة هي وإحدى صديقاتها إلى الحفل”.

وتابعت سلاف: “حضرت كاريس إلى الحفل رغم أنها لم تكن مدعوة، وكأنها أتت مع صديقتها قصداً لمضايقة الموجودين وحصلت إهانة لضيوفنا بشكل أو بآخر وحاولنا ان نلملم الموضوع وشهد على ذلك عدد كبير من نجوم سورية الذين حضروا الحفل”.

وأوضحت سلاف أن كاريس خربت حفل زفافها قائلةً: “خربتلي عرسي” وتابعت: “عندما حان وقت قطع قالب الحلوى، لاحظت أن السيف الذي سنقوم بقطع القالب به كان موجوداً ولكن القالب نفسه لم يتم إحضاره، وإذ تفاجأت بأنهم أحضروه لكاريس باتفاق هي رتبته لا أعرف مع من، فاحتفلت بعيد ميلادها خلال حفل زفافي”.

وأكدت سلاف أنها وزوجها وائل كانا مصدومين وأن والدتها كانت ترتجف بسبب ما حدث.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني من المنتظر أن تشارك سلاف فواخرجي في الموسم الثاني من مسلسل “عنبر6″، وكانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال بطولة مسلسل “مع وقف التنفيذ” ومسلسل البيئة الشامية “الكندوش”.