أمير كرارة يرافق ابنه في غرفة العمليات.. وهؤلاء النجوم يعلقون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضع سليم كرارة نجل النجم المصري أمير كرارة لعملية جراحية في إحدى مستشفيات القاهرة.

ونشر أمير كرارة صوراً عبر صفحته في موقع “انستغرام” ظهر من خلالها مع ابنه سليم والطبيب الجراح مقدماً الشكر الكبير له على نجاح جراحة ابنه.

ولم يوضح أمير كرارة طبيعة الجراحة التي خضع لها ابنه ولكنه أشار إلى تخصص الطبيب الجراح وهو “أنف – أذن – حنجرة” وقال أمير في تعليقه على الصور: “الحمد لله وتسلم ايدك اخويا وحبيبي اجمد دكتور انف واذن وحنجره في المجره وشكرا مستشفى رفيده وشكرا للطاقم الطبي المحترم وشكرا على الطقم الجديد الأسود”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع الصور وهنأوا أمير كرارة على سلامة ابنه وتمنوا للصبي سليم الشفاء العاجل. ومن بين النجوم الذي تفاعلوا مع صور أمير كرارة: هبة مجدي، هند صبري، روجينا، أيتن عامر، سوزان نجم الدين، سارة نخلة وآخرين كثر جداً.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان أمير كرارة قد حضر في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل “العائدون” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال حيث شاركه البطولة كل من النجم امينة خليل و النجم السوري أحمد الأحمد وحقق العمل نجاحاً كبيراً جداً ونسب متابعة عالية.