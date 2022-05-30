نوال الزغبي تثير الجدل برسالة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة اللبنانية ​نوال الزغبي الجدل بعدما أطلت على متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على موقع “تويتر”، واختارت قولاً من أقوال الأديب والشاعر اللبناني الراحل ​ميخائيل نعيمة​.

وكتبت نوال: “قد تلسع الحشرة جواداً أصيلا ولكنَّها تبقى حشرة ويبقى الجواد أصيلاً”.

وتفاعل المتابعون مع منشور نوال، الذي نال الكثير من علامات الإعجاب والتعليقات، كما أعادوا تداوله عبر صفحاتهم الخاصة.

فهل تقصّدت نوال اختيار هذا البيت لتوجه من خلاله رسالة إلى أحد معيّن؟ أم أنه مجرد اختيار لقول رائع؟.