بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعتين مضت التعليقات على كاظم الساهر يتألق في سيدني بليلتين تاريخيتين مغلقة

متابعة بتجــرد: أحيا النجم العراقي كاظم الساهر حفلين مميّزين في صالة “آي.سي.سي” سيدني من تنظيم الشركة الرائدة في عالمتنظيم الحفلات “دوبل آيت بروداكشن”.

حضر الحفل أكثر من ٥ الاف شخص من الجاليات العربية قي أستراليا والذين توافدوا من مدن استراليّةعدّة لحضور حفليْ القيصر.

قدّم الساهر مجموعة كبيرة من أعماله الغنائية التي يزخر بها أرشيفه الغنائيّ المميّز والتي ردّدها معهالجمهور عن ظهر قلب، ومن أبرز هذه الأغاني: “هل عندك شكّ؟”، “عيد وحبّ”، أنا وليلى”، إضافة إلى أغاني الدبكة العراقية أوالشوبي التي أشعلت أرجاء المسرح الذي غصّ بمحبّي الساهر في الليلتيْن التاريخيتيْن.