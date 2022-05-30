حمادة هلال لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: نجاح “المداح ٢” كان كبيراً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

استطاع النجم المصري حمادة هلال أن يجمع بين نجاحه في الغناء والتمثيل في آن واحد. وفي رمضان الماضي قدم مسلسل “المداح ٢” الذي حقق نسبة مشاهدة عالية وفي حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال” تحدث حماده هلال عن هذا العمل، فقال: “تقييمي لردود الفعل على مسلسل “المداح أسطورة الوادي” الذي عُرض في موسم رمضان لهذا العام أنها كانت أكثر من رائعة، والجميع كانوا شغوفين بمتابعة حلقات المسلسل وأشادوا بأداء الممثلين فيه، كما أن أحداثه مليئة بالمفاجآت، وأكثر ما أسعدني أن المسلسل تصدّر قوائم المشاهدة في غالبية الدول العربية وليس في مصر وحدها”.

وعن تحميه لتقديم جزء ثان من العمل قال: “الجزء الأول من المسلسل كانت تدور فكرته حول نِعَم “صابر المداح”، وكيف استغلّ هذه النِّعم في الخير والشر، أما الجزء الثاني فتتركّز فكرته على قدرة هذا الرجل في التعايش مع عالم الجن والشياطين، والذي قرّر أن يدخله بدون رغبة منه”.

وتابع: “موهبة مؤلّفي مسلسل “المداح” كانت سبباً رئيساً لتقديم جزء ثانٍ منه، حيث إنهم نجحوا في خلق عالم جديد وتأليف قصص مشوّقة، وإدخال عناصر جديدة الى العمل لم يكن متاحاً إظهارها في الجزء الأول، مثل شخصيات سهر الصايغ وكمال أبو رية وأحمد عبدالعزيز وولاء الشريفة”.

وهل ندم على عمل فني قدمه في مسيرته؟

أكد هلال أن هذا سؤال مهم، فالندم شعور صعب لأنني في النهاية بذلت مجهوداً كبيراً. ربما هناك أعمال سينمائية نجحتْ لكنها لم تكن عند قدر تطلعاتي لها، مثل فيلمَي “العيال هربت” و”مستر آند ميسز عويس”، رغم أنهما على المستوى التجاري حققا إيرادات ضخمة، وخصوصاً “العيال هربت” لأنه كان ثاني أعمالي السينمائية، حيث عُرض في دور السينما بعد عام من عرض “عيال حبيبة”، الذي حقق نجاحاً منقطع النظير عام 2005.

– أما ما هو العمل الجديد الذي سيعود من خلاله الى السينما فأوضح، قائلاً: “أفكر جدّياً في التحضير للجزء الثاني من فيلم “حلم العمر”، الذي قدّمته للمرة الأولى منذ 13 عاماً، لكن الفيلم يحتاج الى مجهود وأفكار جديدة، مختلفة ومميزة تشوّق الجمهور لمتابعته”.

– وماذا عن الغناء؟ فقال: “قدّمتُ أغنيات عدة في مسلسل “المداح”، ومنها ما هو جاهز للطرح أو لا يزال قيد التحضير، وفي الفترة المقبلة سأنتهي من تنفيذها كلها وأُصدر أغنية أو أكثر قبل عيد الأضحى المبارك”.