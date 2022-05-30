شكرا لقرائتكم خبر عن 820 مليون دولار إيرادات فيلم Doctor Strange في أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness إلى 820 مليون و453 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 6 مايو الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 358 مليونًا و793 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و461 ملايين و656 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ووفقًا لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter"، فإن الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016، تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الآخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love and Thundera