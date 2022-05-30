شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى وتامر عاشور يجتمعان بحفل واحد فى موسم جدة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع المطربان رامى صبرى وتامر عاشور، في حفل غنائى ضمن موسم جدة المقام بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وطرح رامي صبري مؤخرًا كليب أغنيته "مع نفسي" على قناته الخاصة على موقع يوتيوب، ونشر رامي جزءًا من الأغنية خلال حسابه علي إنستجرام وعلق عليها بـ"الذكرى بقت متعبة ومغلبة قلبي مغلبة.. أنسى إزاي والله ماهقدر.. فيديو كليب مع نفسي على يوتيوب".

يذكر أن آخر البومات تامر عاشور البوم بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغانى، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وضم ألبوم تامر عاشور الجديد 2022، أغاني: "تيجي نتراهن"، "تملي"، "أحلى دنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".