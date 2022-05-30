شكرا لقرائتكم خبر عن راجح داود يهدى مؤلفاته للمفكر مصطفى الفقى فى الأوبرا.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدى الموسيقار راجح داوود مؤلفاته التي يقدمها مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى إلى المفكر الدكتور مصطفى الفقي وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الأربعاء الأول من يونيو على المسرح الكبير بمشاركة العازفين محمود عبد الفتاح (عود)، شريف إسحاق (بيانو)، ماجد سرور (قانون)، هاني البدري (ناي)، سمير عزمي (غناء)، محمد العشري (باص جيتار)، حازم عبد القادر (درامز)، هاني بدير (إيقاع)، صفاء عبدالرحمن (فلوت)، أميرة أحمد علي (فيولينة)، بستان مجدي (غناء)، راجح داوود (أورغن) ومنها ترنيمة الصلاة الأخيرة، إبتهال، حوار، عصافير النيل ، رسائل البحر ، الرجل الثالث ، باسكاليا ، تقاسيم ، وشوشة الورد، نصر السماء، أسلحة دمار شامل، هوانم جاردن سيتي ورجل في زمن العولمة بالإضافة إلى مهرج السيرك للاوركسترا والتي يهديها إلى زوجته.

يشار أن راجح داود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف المهوسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003 وغيرها.