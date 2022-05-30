شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين مهنئا تركى آل الشيخ بصعود فريقه للدورى الممتاز الأسبانى: مبروك لحبيبى وأخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين المستشار تركى آل الشيخ بصعود نادى الميريا الذى يملكه للدورى الليجا الأسبانى، حيث نشر تاج الدين عبر صفحته على موقع إنستجرام، صورتين إحداهما لفريق الميريا والأخرى تجمعه بتركى آل الشيخ، وعلق عليهما قائلا:"ألف مبروك لحبيبى وأخويا معالى المستشار تركى آل الشيخ صعود نادى الميريا للدورى الممتاز الليجا الأسبانى".

كان الشاعر الغنائى خالد تاج الدين قد طرح قبل أشهر قليلة بمشاركة الممثل والمطرب أمير صلاح الدين أحدث أعمالهما الغنائية، "آخر مترو"، من كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع وليد شراقى، ماستر خالد عز، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مدير تصوير مايكل فايز، وإخراج أيمن نور.

وحصل الشاعر الغنائى خالد تاج الدين مؤخرا على جائزة أفضل شاعر غنائى لعام 2021 من أكثر من مهرجان لبنانى ومصرى، كما قدم مؤخرًا أغنيتين للنجمة اللبنانية نانسى عجرم واحدة بعنوان "جاية معاك"، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والأخرى بعنوان "حبك بيقوي" ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.

تهنئة خالد تاج الدين