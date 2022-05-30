شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من حفل زفاف دنيا عبد العزيز بمدينة نويبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها، على البحر بمدينة نويبع بجنوب سيناء، يوم الجمعة الماضي، وحضر الحفل عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وحرصت أن يقام حفل الزفاف بشكل نهارى، وأحيت حفل الزفاف الفنانة الاستعراضية دينا.

وشاركت دنيا عبد العزيز فى السباق الرمضانى 2022 بمسلسلين وهما مسلسل "المداح 2" للفنان حمادة هلال، ومسلسل "ملف سرى" للفنان هاني سلامة.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أما مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.







































