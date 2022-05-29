محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "بلالين"

محمد الفلاح - الأحد 29 مايو 2022

طرح النجم محمد رمضان، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "بلالين"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وتم تصوير الفيديو كليب في شوارع القاهرة وأغنية "بلالين" من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان.



وفى سياق آخر أعلن محمد رمضان عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "نمبر وان"، من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامى، حيث كتب رمضان عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل، إخراج ياسر سامي، إنتاج يوسف الطاهر.. سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري".

ويعود محمد رمضان إلى السينما بفيلم "نمبر وان" بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أفلامه "الكنز" الذى عرض على جزئين الأول عام 2017 والثانى 2019، وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التأليف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

وقدم محمد في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".