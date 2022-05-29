فى ذكرى رحيل الملكة نازلى.. أعمال تناولت والدة الملك فاروق ما بين السينما والدراما

محمد الفلاح - الأحد 29 مايو 2022

يتزامن اليوم الأحد الـ29 من مايو مع ذكرى رحيل الملكة نازلى، والتي تعتبر واحدة من اشهر السيدات التي مرت في التاريخ المصري، سواء لما روي عنها من مواقف عديدة، بالإضافة لكونها تواجدت في مرحلة صعبة للغاية، فهي والدة الملك فاروق، الذى يعد آخر ملوك مصر من أسرة محمد على، والذى شهد نهاية عهده ثورة فى يوليو 52، ما جعلها مادة خصبة للتناول من قبل الدراما أو السينما، حيث مر عليها عدة أعمال على الهامش في حين حرصت أعمال أخرى على التعمق فيها أكثر.



امرأة هزت عرش مصر

أنتج الفيلم عام 1995، وجسدت الفنانة عواطف حسين خلال أحداث الفيلم شخصية الملكة نازلى، وبالرغم من أن دورها لم يكن كبيرا، إلا أنه ركز على إظهار انتقادها لتصرفات زوجة ابنها الملكة فريدة، والفيلم بطولة نادية الجندى وفاروق الفيشاوى، قصة رشاد كامل، إخراج نادر جلال.

الملكة نازلى

مسلسل أم كلثوم

فى عام 1999 قدمت الفنانة ماجدة الخطيب دور الملكة نازلى، خلال أحداث مسلسل أكلثوم، وأظهر المسلسل أيضا حبها للسيطرة على كل من حولها وبالأخص ابنها وانتقاداتها المستمرة، والمسلسل من بطولة صابرين وحسن حسنى وأحمد راتب، تأليف محفوظ عبد الرحمن، إخراج إنعام محمد على.

حوارى وقصور

لعبت الفنانة رانيا فريد شوقى ضمن أحداث المسلسل الذي عرض عام 2001، شخصية الملكة نازلى، وتناول المسلسل حقبة حكم زوجها الملك فؤاد، وإظهار عدد من الرموز التاريخية أبرزهم سعد زغلول، والعمل بطولة يوسف شعبان ونبيل الحلفاوى وفردوس عبد الحميد، تأليف محمد الغيطى، إخراج أحمد خضر.

الملك فاروق

قدمت الفنانة وفاء عامر خلال المسلسل دور الملكة نازلى، ورصد العمل شكل العلاقة بين الملكة وابنها، والاضطرابات التى مرت بها، وهو من بطولة تيم الحسن ووفاء عامر وعزت أبو عوف، تأليف لميس جابر، إخراج حاتم على، واستطاعت الفنانة وفاء عامر لعب الدور بموهبة وقدرة مميزة على اظهار مشاعرها المختلفة.

أسمهان

كان لشخصية الملكة نازلى ظهور خلال مسلسل اسمهان، الذي تناول قصة حياة الفنانة اسمهان، وحاول توضيح العلاقة التى جمعت الملكة وجسدتها عزة جمال بأحمد حسنين باشا، الذى قيل أنهما تزوجا عرفيا، المسلسل من بطولة سلاف فواخرجي وفراس إبراهيم، إخراج شوقى الماجرى.

ملكة فى المنفى

أيضاً لعبت الفنانة نادية الجندى دور الملكة نازلى، فى مسلسل تطرق للكثير من تفاصيل حياتها، وشكل علاقتها ببناتها وابنها، وتمردها على تقاليد القصر الملكى، ومشاركتها أمراء أوروبا فى احتفالتهم، حتى وفاة ابنتها فتحية، والمسلسل من بطولة نادية الجندى و حسام فارس ومحمود قابيل، تأليف راوية راشد، إخراج محمد زهير رجب، وانتج عام 2010.