شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات فيلم فارس لأحمد زاهر.. ويسجل 15 ألف جنيه أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت إيرادات فيلم فارس الذى يخوض به أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة في السينما، حيث حصد إيرادات بلغت 15 ألف جنيه ليلة أمس السبت، الذى انطلق في السينمات يوم الأربعاء الماضى الموافق 18 مايو، لينضم إلى أفلام موسم عيد الفطر السينمائى التي انطلق عرضها مع أول أيامه .

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور قصة الفيلم حول فارس (أحمد زاهر)، شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى (حسين فهمى) الذى يعاني من مشاكل نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، وذلك يدفع فارس للانتقام منه خلال الأحداث في اطار تشويقى مثير.

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر، مسلسل "سوشيال" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى من 15 حلقة، وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، جيهان خليل، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، كريم سرور، جنا صلاح، أحمد سعيد، وئام مجدى، تامر كرم، لبنى ونس، عفاف مصطفى وتأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.