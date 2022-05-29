شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الحجاج وسارة طيبة يقدمان حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان أفلام السعودية والذي ينطلق الخميس المقبل، عن تولي الكوميديان السعودي إبراهيم الحجاج والممثلة سارة طيبة مهمة تقديم حفل افتتاح الدورة الثامنة على مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم السعودي "رقم هاتف قديم" للمخرج علي سعيد وبطولة يعقوب الفرحان، في الافتتاح وهو الفيلم الذي حصل علي المرتبة الأولى بمعمل تطوير السيناريو في الدورة رقم 7 بالمهرجان.

الفيلم من بطولة الممثل السعودي يعقوب الفرحان، وتدور أحداثه حول مرحلة منتصف عمر الإنسان، حيث يحاول بطل العمل أن يغير خياراته، ويعيد النظر في مسار حياته، ويعكس الفيلم حالة من التماوج الداخلي الذي يحدث للإنسان في تلك المرحلة.

وفي سياق متصل يشهد مهرجان أفلام السعودية والذي ينطلق يوم2 يونيو عرض الفيلم الوثائقي (من ذاكرة الشمال) للمخرج عبدالمحسن المطيري

يستعرض الوثائقي "من ذاكرة الشمال" مايقارب عشر قصص مختلفة من زوايا اجتماعية في الفترة مابين 1990-1991 أثناء حرب الخليج أو أزمة الكويت، ويركز الفيلم على ذكريات الحرب في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة .

وتعد حرب الخليج من الموضوعات المهمة التي لم يتم التطرق لها بشكل كافي دراميا وسينمائيا، وتم تصوير الفيلم في مدن متعددة من المملكة العربية السعودية ويعرض الفيلم لقطات وصور تعرض لأول مرة ضمن نطاق السينما السعودية وقد شارك في الفيلم مايقارب 15 ضيفًا يقدمون ذكرياتهم ومواقف متباينة اثناء ازمة الخليج

الفيلم من من إخراج عبدالمحسن المطيري وانتاج سلطان العايد وطارق الرويلي ويمثل الفيلم عودة للعمل السينمائية من جديد لمخرجه عبدالمحسن المطيري أحد أهم السينمائيين السعوديين ممن شارك في مجموعة تلاشي السينمائية والتي حققت عدد من الجوائز الخليجية .