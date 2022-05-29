أبو الليف يطمئن الجمهور على صحته: أخرج غدا من المستشفى وأكمل العلاج بالمنزل

القاهرة - سامية سيد - طمأن المطرب نادر أبو الليف، جهوره على صحته بعد دخوله غرفة العناية المركزة قبل أيام، قائلا: "متوقع أن أخرج غدا من المستشفى وأكمل العلاج فى المنزل".

أضاف أبو الليف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، على قناة الحدث اليوم، أن التشخيص الطبى له أنه يعانى من ضعف فى عضلة القلب بسبب المجهود الكبير الذى يقوم به فى البروفات، متابعا: "كما أعانى التهاب حاد فى الشعب الهوائية مع تضخم فى الرئتين".

وأوضح قائلا: "دخلت العناية المركزة بعد أول يوم من العرض المسرحى فى الإسكندرية، وحاليا ممنوع من الكلام مؤقتا لحين الاطمئنان على التحاليل والفحوصات الطبية".