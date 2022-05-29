شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أحمد زاهر تكشف كواليس فيلم "فارس" مع والدها وقصة خلاف بينها وبين شقيقتها ليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، ضيفة في "تليفزيون الخليج 365" في لقاء مع الزميلة شروق وجدى، وذلك على هامش طرح فيلمها الجديد "فارس" والذى تشارك فيه بجوار والدها الفنان أحمد زاهر ويعرض حاليًا في السينمات.

وتتحدث ملك أحمد زاهر خلال اللقاء عن كواليس فيلم "فارس" والنصائح التي تلقتها من والدها الذى يجسد دور شقيقها ضمن أحداث الفيلم، وقصة مشهد إعادته 19 مرة، كما تكشف خلال اللقاء عن سر قوة علاقتها بشقيقتها ليلى أحمد زاهر وتفاصيل خصام بينهما تسببت فيه صديقة لهما.

تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.