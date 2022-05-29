شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تكشف عن خطة نشاطها الفنى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب، عن خطة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، حيث أجابت شيرين على عدد من أسئلة متابعيها خلال خاصية "ستورى" عبر حسابها على إنستجرام، وقالت شيرين: "عندى حفلة في القاهرة في شهر 8 القادم، وبحضر لأغنية حزينة من ألحان تامر عاشور، وهنزل أغانى سينجل الفترة المقبلة وكل فترة هنزل مجموعة أغانى".



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب

وأحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا كبيرا فى أبو ظبي، مؤخراً، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالا خاصًا، وتفاعل مع أغنياتها طوال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التي حققت ملايين المشاهدات وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان، وهو الحفل الذي يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.