شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان بنفس الفستان ما بين 2011 و 2022 .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان تحتفظ بملابسها ولا تفرط فيها بسهولة، إذ أعلنت مؤخراً عن ارتداءها فستان مر عليها أكثر من 10 سنوات، بتعديلات بسيطة عليها غيرت من شكله، وذلك من خلال خاصية الاستوري لديها وفقاً لما نشره تقرير موقع الديلي ميل مؤخراً عن النجمة الشهيرة.

كيم ظهرت بفستان مميز اسود اللون خلال حفل زفاف شقيقتها كورتنى في إيطاليا، ومؤخراً أوضحت أن الفستان سبق وارتدته من قبل في مناسبة أخرى من عام 2011 إلا أنها حاولت تصميمه بشكل جديد واضفاء لمسات عليه حتي يظهر مغايراً خلال حفل الزفاف.



كيم كاردشيان خلال استورى

من ناحية اخرى اشترت كيم كاردشيان قصر جديد مؤخراً وفقًا للتقارير الأجنبية التى أكدت عزم نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية على توسيع محفظتها العقارية فى حيها الخاص، بعد شراء القصر بقيمة 6.3 مليون دولار مباشرة بجوار قصرها الخاص في Hidden Hills.

وأضاف تقرير لموقع ديلي ميل أن المنزل تبلغ مساحته 4230 قدمًا مربعًا، وهو الأمر التي اعتادت القيام به خلال الفترة السابقة شأنها شأن مشاهير آخرين يقدموا على خطوة توسيع محافظهم العقارية.