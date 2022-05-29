أصالة تحتفل بعيد ميلاد طفليها برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: غابت النجمة أصالة عن احتفالية عيد ميلاد طفليها التوأم عمر وآدم؛ بسبب انشغالها في حفلات خارج مصر، لكنها لم تنسَ هذه المناسبة الجميلة، وحرصت على توجيه رسالة مؤثرة لهما.

ونشرت أصالة صوراً لاحتفال الطفلين عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، قائلةً: “انتوا النور بحياتي انتوا الأمل.. انتوا عيوني اللي بدي شوف فيها الدنيي حلوة حتى وهي صعبة.. لوعدكم تفرحون طول ما أنا موجودة.. يا مصدر السعادة.. يا كل الحلى الله يحفظكم ويسعدكم ويخليكم لبعض.. وإلي يا ولاد قلبي وروحي.. الله يحفظ ولاد كل الناس ويحفظ ولادي”.

وأضافت أصالة: “بدعى لقلوبكم تبقى منورة بالمحبة والطموح والنجاح.. انتو قصة حلوة وقصة قدوة وحكاية عيلة صغيرة بتقول بكل صبح “الحمد لله نحنا سوا”.. كل سنة وتوأمي بألف خير.. آمين يا رب العالمين”.

يذكر أن أصالة كانت موجودة، يوم الخميس الماضي، في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة جدة؛ لإحياء حفلها ضمن فعاليات موسم جدة، على مسرح الصالة الخضراء.