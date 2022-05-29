بنزيمة: “لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك” للفوز بالكرة الذهبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقرّ الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بأنه فعل كل ما في وسعه مع ريال مدريد هذا الموسم ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن ساهم في قيادة النادي الإسباني الى نهائي دوري أبطال أوروبا والفوز على ليفربول الانكليزي 1-صفر في باريس والتتويج بالقب الرابع عشر في تاريخه.

لم يسجل في المباراة النهائية السبت على ملعب “ستاد دو فرنس” بعد أن حمل هدف الفوز توقيع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلا أن الفرنسي تصدّر ترتيب هدّافي المسابقة القارية الأم هذا الموسم مع 15 هدفًا، بينها 10 في الأدوار الإقصائية.

قال لقناة “كانال بلوس” بعد المباراة ردًا على سؤال عمّا إذا كان يفكر بالكرة الذهبية “بالطبع…الآن سأنضم الى المنتخب الوطني ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك. سنرى ما سيحصل. على كل حال، أنا فخور بما حققته”.

سينضم بنزيمة (34 عامًا) إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة من مباريات في دوري الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو المقبل، بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدفًا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلا لإسبانيا.

سجل “هاتريك” أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الانكليزي في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليًا، بالاضافة الى هدف إيابًا ضد الـ”بلوز” وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي.

قال في إشارة الى الـ”ريمونتادا” الرائعة التي حققها ريال مرات عدة في طريقه الى النهائي وأصبح أول فريق يتوج باللقب رغم خسارته ثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية “ليس هناك حظ، بإمكانك أن تكون محظوظًا مرة واحدة، ولكن ليس في كل مرة. استحقينا الفوز، لقد قمنا بمجهود كبير، عدنا كل مرة ولم نستسلم”.

وتابع “نحن مجموعة وكل لاعب فيها مهم. الاساسيون، البدلاء، الذين لا يلعبون ولكن يقدمون كل ما لديهم في التمارين”.

بات في رصيد بنزيمة خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأكد أن إنهاءه الموسم في صدارة هدافي البطولة هو “استثنائي، ولكن الامر الاهم هو الفوز باللقب الخامس في دوري الابطال”.

سيُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 تشرين الاول/أكتوبر المقبل قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام.