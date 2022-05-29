شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مصرية متميزة فى الدورة الـ17 من مهرجان جنيف للأفلام الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدورة الـ 17 من مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية والذي يقام في الفترة من 13 إلى 19 يونيو المقبل، عرض عدد من الأفلام المصرية المتميزة ومنها فيلم "سعاد" و"قهوة فريال" و"مائدة الرحمن" و"توك توك" و"واحدة كده" وغيرها من الأعمال المقدمة كمنتج مشترك بين مصر ودول أخري.

فيلم "واحدة كدة" بطولة ريهام عبد الغفور، سلوى عثمان، محمد علي رزق، حازم سمير، قصة وإخراج مروان نبيل في أولى تجاربه الإخراجية، سيناريو وحوار هيثم الشال، مدير التصوير عبد السلام موسى، مونتاج منى ربيع استغرق تصوير الفيلم ثلاثة أيام في أماكن مختلفة، بينها ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة والذي تم استئجاره لتصوير مشهد النهاية.

تدور أحداث الفيلم حول يوم يبدو روتيني بحياة فتاة في منتصف الثلاثينيات، ولكن ما أن يبدأ يومها حتى نصطدم بكم الأحكام التي يصدرها من هم حولها مع اختلاف درجة قربهم لها، وكيف أن أحكامهم تكون في كثير من الأحيان مغايرة لحقيقة هذه الفتاة، إلا أنها تتفق مع خلفياتهم ووجهة نظرهم.

الدورة الـ 17 من مهرجان جنيف تحتفي بالمقاومة النسائية، وتتولى الرئاسة الشرفية للدورة الكاتبة اللبنانية جمانة حداد، المهرجان يقدم 3 مسابقات، وهي المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة التي تقدم لجنة تحكيمها الجائزة الذهبية فيما تمنح لجنة المسابقة الدولية للأفلام القصيرة الجائزة الفضية، لجنة التحكيم الثالثة والمكونة من طلبة مدارس، ستختار الفائز بالجائزة الذهبية في فئة الأفلام القصيرة

يشارك في المهرجان أكثر من خمسين فيلما وفي قسم البانوراما، سيقدم المهرجان من خلال عروض خاصة، أعمالا متنوعة ومتميزة، مؤثرة، شاعرية، تعزف على وثر العواطف الإنسانية.