شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يختتم حفلات أستراليا بحفل في ملبورن.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم القيصر كاظم الساهر، جولة حفلاته الغنائية في أستراليا، اليوم الأحد بحفل غنائي في ملبورن، بعد أن أحيا حفلين في سيدنى، ويقدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بحضور الجاليات العربية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمختلف الدول العربية.

وكان كاظم الساهر أحيا حفلا غنائيا، مؤخرا شارك فيه في مهرجان " الغناء بالفصحى "، وتألق خلال الحفل بتقديم عدد كبير من أغنياته المشهورة التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل، والتي تفاعل معه الجمهور الحاضر.

وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت تنظيم مهرجانٍ غنائي تحت عنوان “الغناء بالفصحى” بمسرح الفنان أبو بكر سالم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، ويشارك فيه عددٌ من كبار الفنانين العرب، الذين سيقدمون مجموعةً من الأغنيات والقصائد المغنَّاة بالفصحى، احتفالاً بتراث وغنى اللغة العربية.ويأتي المهرجان انطلاقاً من أهداف “الرؤية السعودية 2030” بنشر اللغة العربية، وبرنامج “جودة الحياة”، ويستهدف محبي الموسيقى بشكلٍ عام، والفصحى خاصةً.

ومن جهة أخرى اجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب بحفل واحد في عيد الفطر المبارك، الذى تم إحياؤه فى دولة الإمارات، وقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم احتفالاً بالعيد.