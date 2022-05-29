شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أمير كرارة يجرى عملية جراحية والفنان يشكر الطبيب المعالج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أمير كرارة عن تعرض نجله لأزمة صحية مؤخرًا، قام على أثرها بإجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات، وهو ما أعلن عنه من خلال حسابه الشخصى على موقع إنستجرام مؤخرًا من خلال صورة تجمعهما معًا، مع الطبيب المعالج، والذى قدم كرارة له الشكر فى كلمات مدح عبر حسابه.

وعلى جانب آخر، حظى النجم أمير كرارة، بظهور مميز على شاشة التليفزيون ضمن منافسات دراما رمضان 2022، من خلال بطولته فى مسلسل العائدون، الذى شاركه فيه عدد كبير من النجوم، هم، أمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسورى أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".