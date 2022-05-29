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باللون الأحمر النارى.. الصور الأولى لـ نيكول سابا من كليبها الجديد "سمك القرش"

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القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نيكول سابا لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب باسم "سمك القرش" والتي ستكون مفاجأة لجمهورها مع عودتها للغناء بقوة خلال الفترة المقبلة حيث تستعد للتواجد في عالم الموسيقى من خلال عدة أغنيات.

وننشر الصور الأولى من الكليب الجديد للفنانة نيكول سابا حيث أطلت بإطلالة جذابة باللون الأحمر النارى من خلال إطلالة صيفية التي تحب التواجد من خلالها دائمًا وتقدم أعمالاً بالطابع السريع الذي يتناسب مع الموسم الصيفى والحفلات.

ومن المقرر أن تطلق نيكول الكليب الجديد قريبًا حيث تضع اللمسات النهائية للعمل والكليب من إخراج جاد شويري ويشارك فيه مجموعة ممزة من الصناع.

وقبل أيام، كشفت النجمة نيكول سابا عن تحضيرها مفاجأة جديدة لجمهورها من خلال عمل فني جديد تطلقه خلال الفترة القادمة على طريقة الفيديو كليب تقدمه بشكل مختلف وبه مفاجأة مختلفة.

وأطلقت "سابا" قبل قليل عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تشويقي جديد يحتوي على موسيقى مع ظهور لسمكة القرش في نهايته مع كلمة قريبا، ولم تكشف نيكول سابا عن طبيعة العمل الجديد.

وتعلن النجمة نيكول سابا خلال الأيام القادمة عن مفاجأة سينمائية جديدة اتفقت عليها خلال الأيام الماضية وتعلن عن تفاصيلها قريبا حيث تعود للسينما من جديد بعمل قوي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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