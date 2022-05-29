شكرا لقرائتكم خبر عن باللون الأحمر النارى.. الصور الأولى لـ نيكول سابا من كليبها الجديد "سمك القرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نيكول سابا لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب باسم "سمك القرش" والتي ستكون مفاجأة لجمهورها مع عودتها للغناء بقوة خلال الفترة المقبلة حيث تستعد للتواجد في عالم الموسيقى من خلال عدة أغنيات.

وننشر الصور الأولى من الكليب الجديد للفنانة نيكول سابا حيث أطلت بإطلالة جذابة باللون الأحمر النارى من خلال إطلالة صيفية التي تحب التواجد من خلالها دائمًا وتقدم أعمالاً بالطابع السريع الذي يتناسب مع الموسم الصيفى والحفلات.

ومن المقرر أن تطلق نيكول الكليب الجديد قريبًا حيث تضع اللمسات النهائية للعمل والكليب من إخراج جاد شويري ويشارك فيه مجموعة ممزة من الصناع.

وقبل أيام، كشفت النجمة نيكول سابا عن تحضيرها مفاجأة جديدة لجمهورها من خلال عمل فني جديد تطلقه خلال الفترة القادمة على طريقة الفيديو كليب تقدمه بشكل مختلف وبه مفاجأة مختلفة.

وأطلقت "سابا" قبل قليل عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تشويقي جديد يحتوي على موسيقى مع ظهور لسمكة القرش في نهايته مع كلمة قريبا، ولم تكشف نيكول سابا عن طبيعة العمل الجديد.

وتعلن النجمة نيكول سابا خلال الأيام القادمة عن مفاجأة سينمائية جديدة اتفقت عليها خلال الأيام الماضية وتعلن عن تفاصيلها قريبا حيث تعود للسينما من جديد بعمل قوي.







