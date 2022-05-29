شكرا لقرائتكم خبر عن "الدنيا بنك" أحدث أغانى أبو الليف بتوقيع أسامة عبد الهادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب نادر أبو الليف من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "الدنيا بنك" من كلمات محمود شوقى وألحان وتوزيع أسامة عبد الهادى ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وتنتمى إلى أغانى الدراما وتحمل عدد من المفاجآت.

كان المطرب نادر أبو الليف تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة بشكل مفاجئ أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية ودخل على أثرها العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث عانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يذكر أن أبوالليف قد سبق له أن شارك من قبل في العرض المسرحى "حوش بديعة"، الذى عرض على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وعلى المسرح العائم بالقاهرة، وحققت نجاحا جيدا، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم انتصار، تتيانا، عبير مكاوى، نوال سمير، سليمان عيد، أشرف مصيلحى، وإسلام عبد الشفيع، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.