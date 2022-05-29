طارق العريان يحتفل بعيد ميلاد توأمه (آدم وعلي) .. وأصالة : ” بوعدكم تفرحوا طول ما أنا موجودة “

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 06:50 مساءً - احتفل المخرج ” طارق العريان ” في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام بعيد ميلاد نجليه التوأم (آدم وعلي) من زوجته السابقة الفنانة ” أصالة ” .

وتضمن المنشور صورتين إحداهما ظهر بها طارق العريان برفقة نجليه والأخرى كانت لنجل المخرج المصري الأكبر مع شقيقيه آدم وعلي .

وكتب طارق العريان في تعليقه على الصور : ” عيد ميلاد سعيد علي وآدم .. بحبكم ” .

ومن جانبها حرصت الفنانة أصالة على معايدة إبنيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال مجموعة من الصور لأبنائها من الاحتفال الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد آدم وعلي والتي لم تتمكن من حضوره بسبب انشغالها في حفلات خارج مصر .

وأرفقت أصالة الصور بتعليق جاء فيه : ” انتو النّور بحياتي أنتوا الأملّ .. نتو عيوني اللي بدّي شوف فيها الدّنيي حلوه حتّى وهيّي صعبة ” .

وتابعت : ” بوعدكم تفرحوا طول ما أنا موجودة .. يا مصدر السّعادة، يا كلّ الحلى .. الله يحفظكم ويسعدكم ويخلّيكم لبعض وإلي يا ولاد قلبي وروحي يا عليني يا أدّومي ” .

وأضافت : ” الله يحفظ ولاد كلّ النّاس ويحفظ ولادي .. بدعي لقلوبكم تبقى منورة بالمحبّة والطّموح والنّجاح .. أنا وأنتوا قصّة حلوة وقصّة قدّوة وحكاية عيلة صغيرة بتقول بكلّ صبح ( الحمد لله نحنا سوا ) .. كلّ سنه وتوأمي بألف خير آمين يارب العالمين ” .