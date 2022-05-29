شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد في جلسة تصوير مغربية بعد طرح "يلا روح".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة سميرة سعيد عن جلسة تصوير جديدة فى أجواء مغربية، على غرار أغنية المطربة الجديدة بعنوان "يلا روح"، والتي تعود بها الديفا لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.



سميرة سعيد

الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.



سميرة

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، مؤخرا أغنيتها "ما استريحتش"، وهي سادس أغنيات ألبومها إنسان آلى من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.

من آخر أغنيات الديفا سميرة سعيد كانت "الوقت الحلو" وهى خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة، وهى من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد، وتقول كلمات أغنية "الوقت الحلو".

الوقت الحلو.. بيطلب لمة ناس حلوين

والناس الحلوة بتشحن.. لما نكون فاصلين

والكلمة الحلوة.. في وقتها بتنور وتبان

والقعدة معاك.. خلتني أعرف معنى الروقان

أما آخر كليبات الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى"، وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.