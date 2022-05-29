شكرا لقرائتكم خبر عن نادى السينما يعرض فيلم "قمر 14" لخالد النبوى وشيرين رضا.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادى السينما، فيلم "قمر 14"، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 31 مايو، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويعقبه ندوة حوارية يحل ضيوفًا عليها السيناريست محمود زهران، والدكتورة عليا عبد الفتاح أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، وتُديرها نورا غانم تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

وفاز فيلم "قمر 14" بجائزة نوت، لأحسن فيلم مصري معني بقضايا نسوية، وهو من إخراج هادي الباجوري، وهي مقدمة من شركة سينرجي، ضمن مسابقة الفيلم المصري بالدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جوائز المسابقة، ويرأس لجنة التحكيم مدير التصوير كمال عبد العزيز، وتضم في عضويتها الفنانة داليا البحيري، والفنان نيقولا معوّض.

ويشارك في فيلم "قمر 14" عدد كبير من النجوم منهم الفنان خالد النبوي، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، ومحمد علاء "جاميكا"، وأحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومي الغيطي، ونيرة عارف، وأحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.