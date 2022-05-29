شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى تفسخ خطوبتها بعد 3 أشهر ونصف وتؤكد: كل شىء نصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخت الفنانة مى القاضى خطوبتها من رجل الأعمال محمود الروبى بعد 3 أشهر ونصف فقط من الاحتفال بالخطوبة فى أجواء عائلية، وبدء التجهيزات الخاصة بشقة الزوجية، حسبما أكدت مى لـ"الخليج 365" وقالت: "كل شىء قسمة ونصيب".

ويعرض لمى القاضى حالياً مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات على إحدى المنصات الرقمية، بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم صبري عبد المنعم، جلال الزكي، عبد الرحيم حسن، وياسر الطوبجي.

مسلسل "البيت بيتى" من تأليف تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد مرعي، وتدور الأحداث في إطار دراما تمزح بين الكوميديا والرعب، حول بينو (مصطفى خاطر) الشاب المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده، وبعد وفاة الوالد ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه كريم (محمد محمود عبد العزيز) وشيرين (إيمان الشريف).

ومع توالى الأحداث يكتشف بينو أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله، وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة كاراكيري (كريم محمود عبد العزيز)، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته أحلام (ميرنا جميل) وولدهما زيزو.

وكان آخر أعمال مى القاضى فى السينما فيلم "لعبة شيطان" الذى عرض هذا العام، شاركت فى بطولته إلى جانب باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.