هنا الزاهد تكشف طبيعة علاقتها ب ” منة حسين فهمي ” طليقة زوجها أحمد فهمي

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - فتحت الفنانة ” هنا الزاهد ” لمتابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام مجالا لطرح الأسئلة عليها من خلال خاصية الاستوري والتواصل معهم بالرد عليها .

ومن بين الأسئلة التي تلقتها هنا الزاهد كان سؤالا حول طبيعة علاقتها ب ” منة حسين فهمي ” طليقة زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” وهل تحبها أم لا .

فجاء السؤال : ” بتحبي منة حسين فهمي ؟ ” .. لترد هنا الزاهد قائلة : ” قابلتها مرة واحدة في حياتي، وكانت جميلة أوي ولذيذة ” .

وتابعت : ” وعلى طول بقينا صحاب وعملنا فولو لبعض .. وكانت دايما بتسأل على مامتي وهي عيانة ” .

ومن جانبها علقت منة حسين فهمي على رد هنا الزاهد حيث أعادت نشره في إستوري عبر حسابها على إنستجرام .. وكتبت في تعليقها عليه : ” حبيبة قلبي يا هنا .. بحبك أوي ” .

يذكر أن الفنان أحمد فهمي كان قد انفصل عن منة حسين فهمي في عام 2018 بعد زواج استمر لمدة 3 أعوام .. فيما تزوج من الفنانة هنا الزاهد في سبتمبر من عام 2019 .