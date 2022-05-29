فنانة عربية شهيرة تكشف عن استعدادها لتجسيد شخصية محامية جوني ديب في عمل فني

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 05:51 مساءً - اقترحت إحدى الناشطات على موقع تويتر في تغريدة لها إسم الفنانة التونسية ” هند صبري ” لتجسيد شخصية ” كاميل فاسكيز ” محامية الممثل الأمريكي ” جوني ديب ” في عمل فني والتي لفتت الأنظار إليها طوال جلسات قضية موكلها ضد ” آمبر هيرد ” التي يتابعها الملايين حول العالم .

فكتبت المتابعة في تغريدتها قائلة : ” لكل الأصدقاء في هوليود لو في يوم بإذن الله قررتوا تعملوا مسلسل عن حياة الفنان جوني ديب، دور كاميل فاسكيز ميطلعش غير للفنانة هند صبري، أي ممثلة تانية هتبقي ميس كاست والعمل هيفشل فشل ذريع ” .

ومن جانبها أبدت الفنانة هند صبري موافقتها على ذلك واستعدادها لتجسيد شخصية كاميل فاسكيز من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر فقالت : ” وأنا موافقة ” .