جديد فيروز حسن “وشي بيحمر” من انتاج لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات الفنانة المصرية فيروز حسن، أغنية “وشي بيحمر” حصرياً عبر قناة الشركة على اليوتيوب.

وصدرت أغنية “وشي بيحمر” على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرجة رودينة حاطوم، وجاء الكليب بمشهدية عكست أجواء الأغنية، حيث قدمت المخرجة قصة حب بسيطة بتفاصيلها ومشاهدها القريبة من الجمهور.

وجاءت أغنية “وشي بيحمر” باللهجة المصرية، وبقالب غنائي رومنسي من حيث النص الذي قام على السهل الممتنع بمفرداتها السهلة، اضافة الى اللحن الرومنسي بجمله الموسيقية.

وحملت أغنية “وشي بيحمر” كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع احمد ابراهيم.