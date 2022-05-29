شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى رسالة للجمهور: بوعدكم أسعدكم وأهتم بنفسى لأكون مثل ما رسمتونى بخيالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة أصالة نصرى، عن فيديو لها من كواليس تواجدها فى موسم جدة ومشاركتها به من خلال حفلاتها الغنائية الضخمة، وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "كلّ طلعة عالمسرح بتفاجئ بالرجال الصغار والبنات الصغار اللى موجودين حافظين بيسمعوا بيعبروا بياخدونى معهم على عالمهم المليان طموح وطاقه وحُب مُندفع وتعبير جنونى".

وأضافت أصالة: "شكرًا على هالرحلة الجديدة اللى أخدتونى معكم فيها.. كون جزء من ذكرياتكم وجزء من طموحكم ونجاحكم.. انتوا ببالى وقت بختار أغنياتى وبحاول أستشيركم بخيالى وحسّ شو رح تحبوا.. بدنا نكمّل المشوار سوا ونحلى ونعلى وكلنا بدنا ننجح وبدنا نزيّن الدّنيى لغيرنا بالفرح بالموسيقى بصحبتنا الّلى ماصار أحلى منها".

واختتمت أصالة، تدوينتها: "بوعدكم أسعدكم وأهتمّ فيّى لآخر لحظه حتّى كون متل مارسمتونى بخيالكم.. روح بترعاكم وصوت يناديكم لمّا بتبعدوا عنّ حالكم.. بكلّ حفله بحفظ وجوه منكم وبحتفظ فيهم.. سوا حنخلّلى الدّنيى أحلى".



أصالة نصرى

وعلى جانب آخر، كانت أصالة، طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتى طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلى بتأخّرنى عن تحقيق حلمى بصوتي.. غنّيت بمزاج عالى وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتى بالأداء.. ولأنّى منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبى وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلى بتستحق لمّا بدّى غنّى له بأحلى ماعندى أهديه"، وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن.