شكرا لقرائتكم خبر عن كورال "روح الشرق" فى الساقية يوم 3 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كورال "روح الشرق" حفلاً غنائيًا يوم 3 يونيو المقبل بساقية عبد المنعم الصاوى ويشهد هذا الحفل إقبالا كبيرًا على تذاكر الحفل ويقدم الفريق فاصلاً من أغانى التراث وأغانى الأفلام بطريقتهم الخاصة.

وحققت أحدى أغنيات ذلك الفريق وهي "دنيا سامعاني" وصلت إلى قرابة المليون مشاهدة.

ويضم الفريق محمود محسن، شيرا أبو الفتوح، فادي الحسينى، حسن على، أحمد هشام، ياسمين أمين، أحمد ماجد، عبد اللطيف قاسم، بسنت عصام، إسراء محمد، إسلام سعيد، أحمد سعد، مريم محمود، هايدى على، حسنية عادل، دينا عواد، سلمى طلعت، سميره سامي، غادة أسامة، منه ايهاب، وفاء محمد، عبدالرحمن ابراهيم، محمد شعبان، ندى هشام، رانا الزغبي، إسراء ناصر، دنيا كمال، سهل مجدي، وردة محمد، محمد عمرو، رحمة بسيوني، آية علاء، ساندي صفوت، مروان رأفت، يوسف رضا، اميره سعد، نسمه الصابر، سما سليم، نوران لطفي، حازم محمد، شيماء أحمد، تغريد السيد، حازم خالد، رودينه صفوت، عمر محمد، شروق الخولي خالد محمد، ماثيو جورج، نورهان هشام، روان محمود، نسمه مصطفي، نسمة قنديل، سلوي عماد، محمد ماهر، فرح أحمد، يوسف عصام، محمد اشرف، ابراهيم عبدالجبار، باسل الشيخ ،مريم محمد حامد ، رانيا وطنى، هاجر على.