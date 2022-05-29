شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد وشيماء سيف يشاركان دنيا سمير غانم أول أعمالها المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دنيا سمير غانم

تنتظر النجمة دنيا سمير غانم عرض فيلم "تسليم أهالى" الذى يشارك فى بطولته الفنانين بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى، وهو العمل الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها فى عالم السينما بعد آخر أعمالها "لف ودوران" أمام النجم أحمد حلمى.

كما تنتظر النجمة دنيا سمير غانم عرض مسلسل "عالم موازى" الذى كان من المقرر عرضه رمضان الماضى، وقال منتجه هشام جمال إن المسلسل 15 حلقه فقط وقد مر بظروف صعبه خلال الفترة الماضية أثناء التصوير، فضلا عن الظروف الخاصة بالنجمة دنيا سمير غانم ووفاة والديها النجم الكبير سمـير غانم والنجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز، حيث تم تأجيل المسلسل لأكثر من مرو، مضيفا: "أنه نظرا لتكلفته الإنتاجية العالية تقرر عرضه فى موسم رمضان ولكن كافة القنوات التى نتعامل معها لا يوجد لديها مسلسلات 15 حلقة".

وتابع: "أصبحنا هنا أمام خيارين إما أن نستكمل عدد الحلقات 30 أو يعرض خارج رمضان ونحن الآن فى انتظار استكمال تصوير باقى الحلقات حتى يتناسب ذلك مع ما تريده القنوات المتعاقدين معها عـلى العرض".

ويعتبر آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل بدل الحدوتة تلاتة الذى عرض رمضان 2019، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وكان من بطولة محمد سلام، شيماء سيف، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، سماح أنور، والعمل كان من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.