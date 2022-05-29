شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا أثناء حضور نهائى بطولة الملاكمة فى بروكلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المغنية مادونا على حضور مباراة ملاكمة مؤخرًا، أبدت فيها حبها لتلك الرياضة، وذلك حينما التقطت صورًا لها تم نشرها في المواقع المختلفة أثناء حضورها قتال الثنائى ديفيس وروميرو لبطولة WBA العالمية للوزن الخفيف في مركز باركليز في بروكلين مؤخرًا السبت الماضى.

ويأتى ذلك بعدما تم حرمان مادونا من خاصية النشر على موقع انستجرام بعد استمرارها فى نشر صور وفيدويوهات عارية بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة ادت لحرمانها من خاصية النشر.



المغنية مادونا

من ناحية أخري سبق وأثبتت المغنية مادونا امتلاكها لقدرة كبيرة على التفاوض والشراء بمهارة مؤخراً، حينما اشترت قصراً بمبلغ أقل مما هو معروض من قبل ملاكه بأكثر من 5 ملايين دولار، وذلك وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد أن المغنية والممثلة الشهيرة نجحت فيما سعت إليه واشترت قصر بات بمثابة نجاحاً كبيراً يثبت مهارتها في السوق العقارى.



مادونا

الحكاية بدأت من عرض قصر بمنطقة "هيدن هيلز" احدى مقاطعات كاليفورنيا مقابل أكثر من 25 مليون دولار، قبل أن تنجح مادونا في التفاوض وشراءه في نهاية الأمر مقابل أكثر من 19 مليون دولار.

وذلك بعدما كان اشتراه ملاكه السابقين بمبلغ 18 مليون دولار قبل ثلاثة أعوام متوقعين زيادة كبيرة فيه إلا أن مادونا بحسب موقع الديلى ميل لم تهنئهم على ذلك، ونجحت في شراءه بسرعة بالمبلغ الذى يرضيها.