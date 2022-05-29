شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الكلب باترون فى مهرجان كان لعمله البطولى بالحرب الروسية الأوكرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الكلب الأوكرانى الشهير باترون، على جائزة فى مهرجان كان السينمائى، لعمله فى حفر المناجم الروسية، وإنقاذ الأرواح فى الحرب الدائرة فى أوكرانيا، حسبما نشر موقع "ديلى ميل"، وباترون، من فصيلة الكلاب جاك راسيل، يتابعه أكثر من 270 ألف شخص على إنستجرام، وحصل على التكريم تقديراً لدوره الهام فى إنقاذ أرواح الأبرياء فى أوكرانيا.

من جانبه، شكر مدرب باترون، ميخايلو إلييف، لجنة مهرجان كان، وأكد أنه كان يود أن يزور باترون المهرجان، لكنه مشغول بعمله الإنسانى فى الحرب الدائرة فى أوكرانيا، وتسلم الجائزة نيابة عن باترون كاترينا تريتياكوفا، عضوة الوفد الأوكرانى المشارك فى المهرجان، وقالت إن الجائزة تكريم لجميع المدافعين عن أوكرانيا والساعين إلى عالم يسوده السلام.



تكريم الكلب باترون فى مهرجان كان السينمائى

يحظى الكلب باترون، بشهرة عالية فى بلده أوكرانيا، ليس كونه نجم إعلانات فقط، ولكن لشجاعته فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، فبينما تنفجر القذائف الروسية، فى أرجاء المدن التى مزقتها الحرب، كان يختيئ الجميع باستثناء الكلب باترون، الذى لا يتوانى فى أداء مهمته لاستكشاف المتفجرات، ونظير هذا العمل البطولى، حصل الكلب باترون، مؤخرا، على ميدالية شجاعة من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.

اكتشف الكلب الذى تم شراؤه فى الأصل ليظهر فى عروض الكلاب الأصيلة، أكثر من 200 لغم أرضى روسى مميت وقنبلة غير منفجرة، ومن أجل تشجيعه على أداء مهمته الصعبة والخطرة، يحصل باترون من مالكه على مكافاة تتمثل فى قطعة من الجبن عند اكتشاف لغم، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الكلب باترون

واكتسب الحيوان الأليف البالغ من العمر عامين، شهرة عندما نشرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية مقطع فيديو على الإنترنت للكلب وهو يعمل فى مدينة تشيرنيهيف الشمالية التى مزقتها الحرب.

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إنه أثناء سفر الكلب إلى الغابات المليئة بالألغام حول تشيرنيهيف، يهتف الجنود وضباط الشرطة عند نقاط التفتيش "باترون" ويقفون لالتقاط صور سيلفى معه، فيما يقول ميخايلو - مالك الكلب باترون - "لقد أصبح أكثر إرهاقًا الآن بسبب كل هذا الاهتمام، لكن من الجيد الحفاظ على معنويات الرجال".