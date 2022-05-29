شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص بين يسرا ونيللى كريم في حفل زفاف ابنة مدحت العدل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بحفل زفاف ابنته، يوم الجمعة الماضى، وهو الحفل الذى أقيم فى أحد الفنادق المطلة على النيل، وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة يسرا وهى ترقص مع الفنانة نيللى كريم، على أنغام أغنية "مليونير"، أثناء حضورهما حفل الزفاف.

وحضر حفل زفاف آية مدحت العدل، في أحد الفنادق، عدد كبير من نجوم المجتمع والفن والإعلاميين والشخصيات العامة، بينهم الفنانة نيللى كريم، والفنانة يسرا، والإعلامية لميس الحديدى، وبوسى شلبى، والنجوم خالد النبوى، ووليد توفيق، وكارول سماحة.

وسبق هذا، احتفال السيناريست مدحت العدل، نهاية الأسبوع قبل الماضى، بعقد قران ابنته آية، حيث عقد القران فضيلة الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل، وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.



يسرا و نيللى كريم فى حفل زفاف ابنة مدحت العدل

وفى السياق ذاته، هنأ النجم وليد توفيق، السيناريست مدحت العدل، بحفل زفاف ابنته آية، الذى أقيم في أحد الفنادق، الجمعة، ونشر وليد صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا:" ألف مبروك للصديق الشاعر والمنتج مدحت العدل بزفاف كريمته أية بحضور الأحبة والنجمة كارول سماحة والنجم خالد النبوي والإعلامية لميس الحديدى مع كل أمنياتي للعروسين بحياة يملؤها الحب وبالرفاه والبنين".



نيللى كريم ترقص فى حفل زفاف ابنة مدحت العدل